Обзор иноСМИ: удар по американскому СПГ и «выход Польши из украинской игры»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Volha Shukaila/Zuma/TACC

«Польша выходит из украинской игры»

В то время как мир переживает самую масштабную перестройку со времен окончания Второй мировой войны, а на пороге Польши появляется крупный геополитический игрок, польские политики заняты спорами о том, кто и когда ездил в отпуск, пишет издание Polityka. Всего год назад интересы США, Польши и Украины казались совпадающими, а в случае Варшавы и Киева - даже «неразрывно связанными». Польша оставалась верной союзницей Украины, несмотря на сложную историю, периодические разногласия и перспективу конкуренции за рынки сбыта сельскохозяйственной продукции.

Менее чем за год ситуация изменилась, подчеркивает Polityka. Парадигма, оправдывающая военное присутствие США в Европе, полностью исчерпала себя, так как американцы теперь видят экзистенциального врага не в Москве, а в Пекине. Новые элиты США перестали продвигать и поддерживать демократию, предпочитая вести дела с авторитарными лидерами «на языке бизнесменов или военных». При этом польские политики не замечают или, что еще хуже, не хотят замечать этих изменений, подчеркнул автор статьи. По его мнению, для Трампа Евросоюз - «трансатлантический филиал Демократической партии», который республиканцы не намерены защищать от России. В то же время Украина может очень скоро «перестать считаться с Варшавой», так как в Киеве видят растущие антиукраинские настроения в Польше. Украинские чиновники нашли для себя «новых адвокатов» - скандинавские страны, Францию и Германию.

«Путин берется за редкоземельные металлы»

Президент России Владимир Путин поручил правительству не позднее ноября 2025 года представить программу развития добычи редкоземельных металлов. Об этом Путин заявил в своем вступительном слове на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Россия обладает пятыми по величине в мире запасами редкоземельных металлов, используемых в лазерах и военной технике. Москва активно заявляет о планах увеличить добычу этих ресурсов, чтоб снизить зависимость от китайского импорта.

«Новое соглашение России и Китая изменит энергетические рынки»

Россия и Китай только что перестроили глобальную газовую игру, пишет Financial Times. Планируемый трубопровод «Сила Сибири-2» (PoS2) будет поставлять до 50 миллиардов кубометров газа в год из российской Арктики в северный Китай через Монголию. Эта сделка знаменует собой геополитический поворот, и ее сигнал - Вашингтону и рынкам СПГ - уже разносится по всему миру. По версии FT, президент России Владимир Путин, похоже, взвесил сделанное Дональдом Трампом на Аляске предложение - смягчение санкций, признание Крыма, заморозку линии фронта - и предпочел долгосрочное стратегическое сотрудничество с Китаем тактическим выгодам от Запада. Китай, в свою очередь, отказался от своей нарочитой двусмысленности. Согласовав PoS2, Пекин продемонстрировал готовность к эскалации на фоне углубляющейся торговой войны с США.

После начала украинского кризиса Россия пыталась привлечь Китай в качестве крупного покупателя газа. Пекин реагировал осторожно, сохраняя закупки сырья, но заморозив прямые инвестиции и совместные проекты с 2022 года. Теперь ситуация изменилась, подчеркивается в статье. PoS2 может изменить прогнозы спроса, инвестиционные решения и стратегии контрактов на мировых газовых рынках. Ожидания роста спроса в Китае лежат в основе нынешнего инвестиционного цикла в секторе СПГ. Разворот в сторону российского трубопроводного газа - даже постепенный и обусловленный - подрывает прогнозы о напряженности на рынках в 2030-х годах. Сигнал экспортерам СПГ, особенно американским: Китаю потребуется меньше газа и на более выгодных условиях. Длительный переизбыток СПГ может привести к снижению цен в течение следующих десяти лет и задержать ввод новых мощностей.

«Путин - самый эффективный лидер»

Телеведущий Такер Карлсон побеседовал с американским консервативным политическим комментатором и писателем Майклом Ноулзом. В ходе беседы Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым эффективным лидером на своей памяти, а Ноулз подчеркнул, что Путин продвигает христианские ценности в России, рассказал портал «ИноСМИ».

Также Карлсон подчеркнул, что в Европе и США «нет и близко города, который мог бы сравниться с двумя главными городами» России - Москвой и Санкт-Петербургом. Ноулз напомнил об интервью Карлсона с Путиным и отметил, что российский президент поделился «очень сильным видением» своей страны и «очень убедительными историями». Ноулз добавил, что у главы США Дональда Трампа также есть видение и он «по-своему рассказывает историю Америки».

Что показал парад в Пекине

Западные страны активно распространяли мнения, что Китай лишь подражает западным технологиям, ворует интеллектуальную собственность, а его успехи - результат расточительных государственных субсидий. Однако эти утверждения оказались несостоятельными - Китай стал новатором и технологическим лидером в области робототехники, электромобилей, беспилотников, высокоскоростных железных дорог и искусственного интеллекта, пишет Foreign Policy. Если кому-то требуется подтверждение, то военный парад 3 сентября в Пекине демонстрирует, что к этому списку необходимо добавить и военные технологии.

Уже недостаточно просто сказать, что вооруженные силы Китая догоняют или копируют зарубежные образцы военной техники. Пекин внедряет инновации и лидирует. В результате региональный военный баланс, десятилетиями благоприятствовавший США и их партнерам, безвозвратно меняется. Парад продемонстрировал современную военную мощь Китая и позволил заглянуть в его будущее. Раньше Китай неохотно демонстрировал свою новейшую военную технику, но на параде завеса тайны была приоткрыта. Одним из основных событий стал показ самолетов, которые будут служить на борту растущего флота авианосцев Китая. Кроме того, были представлены как минимум четыре ранее не известных противокорабельных и наземных ракетных комплекса, а также новая беспилотная подлодка и новые торпеды. Китай создает силы, способные бросить прямой вызов США, но основное внимание следует уделять региональным амбициям Пекина (Тайвань и так далее), а не его глобальному присутствию, подчеркивается в статье.