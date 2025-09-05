Зеленский близок к истерике в Париже: страны НАТО не спешат отправлять свои войска на Украину

В Париже состоялась грандиозная встреча «коалиции желающих». Собрались все «сливки» европейских стран, но все пошло, мягко говоря, не по плану, передаетKP.RU.

Проблемы начались еще до начала мероприятия. К примеру, премьер-министр Испании вообще не доехал до назначенного Макроном места. В итоге Педро Санчес остался дома и наблюдал за происходящим онлайн. Не посетил важную встречу и Мерц, которого, к слову, очень ждали. Однако собрание посетил гость из США: Стив Уиткофф специально прилетел в Париж и самым первым сел за стол переговоров. Но отсидев двадцать минут, ушел.

Сразу же за ним с собрания сбежал и Зеленский. Стоит отметить, что Макрон ждал Зеленского больше всех, как это обычно бывает с французским президентом. Встреча киевского и французского лидеров была крайне неудобной из-за свойственных Макрону тесных приветствий.

Журналисты начали наперебой опрашивать Зеленского, что же успели обсудить, на что киевский лидер ответил, что каждая из стран обсудила свой вклад в обеспечение безопасности на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Сразу же после собрания европейских глав началась онлайн-конференция с Трампом. Ее ждали даже больше, чем саму встречу в Париже. Трамп, как и всегда, говорил больше всех, Макрон же молчал, вместе с ним не были особо разговорчивыми и остальные представители стран НАТО. Ограничились предложениями укреплять и поддерживать друг друга. Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии, высказался, что Украине как никогда нужна помощь ЕС и вообще «надо ее поддержать во вступлении в ЕС».

Макрон сделал большое заявление сразу после того, как Трамп отключился от онлайн-встречи: «Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира».

Зеленский тут же начал требовать, чтобы все обещания заверили юридически, но его опять же увели от темы, «накормив» обещаниями.

Но, к несчастью Зеленского, не все страны НАТО хотят конфликтовать с Россией еще больше. Премьер-министр Польши Дональд Туск «открестился» от того, чтобы польские войска хоть как-то были замешаны в украинском конфликте. Подобной позиции придерживается и президент Финляндии Александр Стубб — военную помощь Украине он не обещал. Макрон поспешил успокоить Зеленского, который был уже на грани истерики, пообещав, что «Трамп разберется» и «усилит санкции против России».