Влиятельный экс-премьер Таиланда покинул страну на фоне политического кризиса

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, оказавший значительное влияние на политическую жизнь страны за последние два десятилетия, покинул Таиланд накануне ключевого голосования в парламенте по избранию нового главы правительства. Информацию о его отлете вчера вечером подтвердили в полиции.

По данным правоохранительных органов, 76-летний миллиардер вылетел с частного терминала аэропорта Донмыанг в 19:17 на борту самолёта с номером T7GTS. Хотя первоначально маршрут указывал на Сингапур, в дальнейшем воздушное судно направилось через Малайзию в сторону Андаманского моря, а затем - на запад. Сам Чинават позже заявил в соцсетях, что планировал пройти медицинское обследование в Сингапуре, но из-за "закрытия аэропорта" изменил маршрут и вылетел в Дубай, где также собирается "встретиться с друзьями" и пройти консультации у специалистов по ортопедии и дыхательной системе.

Таксин Чинават ранее находился в эмиграции в Лондоне и Дубае в течение 15 лет, избегая исполнения тюремного приговора по делам о злоупотреблении властью и конфликте интересов. В 2023 году он неожиданно вернулся в Таиланд, в тот же день, когда представитель его партии стал премьер-министром. Приговор в восемь лет был смягчен до одного года по королевскому помилованию, а все время после возвращения политик провел не в тюрьме, а в VIP-палате одной из больниц. В феврале 2024 года он был освобожден условно-досрочно.

Тем не менее, на 10 сентября назначено заседание Верховного суда, на котором будет решено, засчитывается ли время пребывания в больнице как часть отбывания наказания. Если нет - Чинават может быть вновь заключен под стражу.

Его внезапный выезд из страны совпал с обострением политической ситуации. Партия "Пхё Тай" (Pheu Thai), основанная Таксином, оказалась в центре кризиса после того, как Конституционный суд 30 августа отстранил от должности премьер-министра Пэтхонгтан Чинават - дочь Таксина, которая находилась у власти менее года. Это уже шестой случай за последние 20 лет, когда представители или союзники клана Чинаватов были смещены с поста главы правительства в результате военного вмешательства или судебных решений.

Партия "Пхё Тай" срочно выдвинула кандидатом в премьеры Чайкасема Нитисири - бывшего генерального прокурора и опытного юриста, но без существенного министерского опыта. Ему предстоит конкурировать с Анутиным Чарнвиракулом - лидером партии "Бумджайтай" (Bhumjaithai), который также был официально выдвинут на пост главы правительства.

Голосование в Палате представителей началось в пятницу в 11:35 по местному времени. После часового обсуждения депутаты проголосовали за то, чтобы рассмотреть вопрос о выборах премьер-министра в приоритетном порядке: 313 голосов "за", 142 - "против". Кандидат должен быть внесен в список потенциальных премьер-министров партии, иметь поддержку минимум 50 депутатов и заручиться абсолютным большинством голосов - не менее 247 из 494.

Однако начало процедуры затянулось: депутаты спорили, будет ли предоставлено время для обсуждения кандидатур, как это было в случае с Питой Лимджаренратом, Среттой Тависином и Пэтхонгтан Чинават. После длительных обсуждений решено было разрешить дебаты, хотя вопрос о временных ограничениях так и остался неурегулированным.

Эксперты отмечают, что на фоне усиливающегося давления со стороны оппозиции и неопределенности внутри самой "Пхё Тай" позиция партии, которая выиграла пять из шести последних выборов, остается неустойчивой. Исход голосования за нового премьера, как и судьба Таксина Чинавата, может сыграть решающую роль в будущем политическом балансе в Таиланде.