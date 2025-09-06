Названа причина отказа Моди лететь на сессию ГА ООН

Премьер Индии Нарендра Моди не станет участвовать в сессии Генассамблеи ООН из-за напряженности в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет Hindustan Times.

Мероприятие запланировано на конец этого месяца в Нью-Йорке. По мнению издания, отказ индийского политика является следствием тарифной напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном после того.

Чуть раньше Трамп ввел пошлины для Индии за покупку нефти у России.

«Вместо премьер-министра Нарендры Моди Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар», — уточняет издание.

