Путина назвали президентом США

Испанское агентство Europa Press в своей статье о выступлении российского лидера на Восточном экономическом форуме назвало Владимира Путина президентом США. Внимание на это обратило РИА Новости.

«Отметил, что еще не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта», - написали испанские журналисты.

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Часть своего выступления глава государства посвятил ситуации на Украине, заявив, что готов встретиться в Москве с Владимиром Зеленским и дать ему стопроцентную гарантию безопасности.

Он также отметил, что Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО. При этом Москва готова уважать и в полном объеме соблюдать мирные договоренности, когда они будут достигнуты.