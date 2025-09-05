«Какое же безумие»: во Франции отреагировали на план Макрона против РФ

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал провокацией план президента страны Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

«Макрон в прямом эфире подтвердил отправку французских солдат на Украину. Бессмысленная провокация, приближающая нас к мировой войне! Какое же безумие!» - написал он.

4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих» в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. После завершения встречи французский лидер заявил о том, что «гарантии безопасности для Украины уже готовы», и 26 стран готовы направить войска для поддержания мира.

При этом сегодня, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, президент Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины, а также не видит смысла в размещении их там после заключения мирного соглашения.