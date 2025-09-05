Китай ответил на требование Трампа оказать на Пекин давление из-за России

Китай выступает против попыток оказания на него экономического давления.

Так на требование президента США Дональда Трампа оказать на Пекин давление из-за поддержки России ответил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем решительно против произвольного упоминания Китая в этом контексте и категорически против любых попыток оказания на Китай так называемого экономического давления», — сказал дипломат.

По его словам, китайская сторона «последовательно придерживается справедливой и объективной позиции» по конфликту на Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп европейцы должны оказать экономическое давление на Китай за якобы имеющую место финансовую поддержку им участия РФ в военных действиях. Кроме того, он подчеркнул, что Европа должна прекратить закупки нефти российского происхождения. Такое требование Трампа, по данным агентства, прозвучало на его онлайн-встрече с представителями так называемой «коалиции желающих».