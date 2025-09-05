В США заявили, что Франция может остаться без правительства

Столица Франции стала неудачным местом для проведения встречи представителей стран, готовых оказывать военную помощь Украине, из-за набирающего обороты политического кризиса. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской «коалиции желающих» для обсуждения «сил поддержки» Украины на этой неделе оказался крайне неудачным: в течение пяти дней после саммита Франция, вероятно, останется без правительства», - отмечается в статье.

Автор статьи - руководитель евразийской программы в Институте Куинси Анатоль Ливен - обратил внимание на то, что если премьер-министру Франции Франсуа Байру не удастся заключить соглашение с правыми и левыми партиями, он будет вынужден уйти в отставку, а президент Эммануэль Макрон окажется перед сложным выбором из «плохих вариантов».

«Как страна, находящаяся в такой политической и финансовой ситуации, может серьезно планировать очень рискованное и дорогостоящее военное развертывание вдали от границ Франции? Великобритания, соорганизатор парижского саммита и потенциальный соруководитель любых европейских сил на Украине, находится лишь в относительно лучшем положении», - констатировал аналитик.

При этом, по различным оценкам, для обеспечения безопасности на Украине должен быть развернуто от 50 000 до 100 000 представителей европейских сил. Но Франция и Великобритания выразили готовность предоставить только 6 - 10 тысяч военнослужащих.

«Откуда же возьмутся остальные? Пока что только Дания, Швеция, Нидерланды, Испания, Португалия и страны Балтии выразили, но в очень расплывчатых выражениях, возможную готовность внести свой вклад в силы обеспечения безопасности», - заметил Анатоль Ливен, подчеркнув, что Германия и Польша не собираются участвовать в размещении войск на Украине.

Рисками затяжной войны является не только крах украинской армии, но и то, что поддерживающие Киев политики в Европе могут отправиться в отставку из-за провала на выборах, подчеркивается в статье.

Politico: отставка Макрона ударит по дипломатии ЕС и не решит кризис во Франции

Напомним, что во встрече «коалиции желающих» в Париже участвовали как президент Франции Эммануэль Макрон, так и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп присоединился к ним по видеосвязи. Немецкая газета Bild писала, что у участников состоялся «горячий» разговор.