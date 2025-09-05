Зеленский раскрыл, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины

Зеленский: гарантии безопасности должны вступить в силу до окончания боев
Гарантии безопасности должны начать действовать еще до завершения боевых действий на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».
По его словам, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях. Он также добавил, что 26 стран выразили готовность поддерживать безопасность Украины, назвав это «важным шагом вперед».
5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что российская сторона будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины.
По его словам, российская сторона, в случае достижения договоренности, будет исполнять обязанности в полном объеме. Президент подчеркнул, что никто не должен в этом сомневаться.