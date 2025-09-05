Санкции США и Евросоюза с 1970 года стали причиной гибели 38 миллионов человек, сообщает Al Jazeera. Наибольший удар пришелся на страны Глобального Юга, при этом особенно пострадали дети и пожилые.

© Вечерняя Москва

Исследование показывает, что санкции чаще использовались не для обороны, а как разрушительный инструмент, направленный на экономическую изоляцию и провоцирование кризисов. В 1990-х годах ограничения ежегодно уносили более миллиона жизней, а в 2021 году — свыше 800 тысяч.

Уточняется, что речь идет не о косвенных последствиях, а о системной практике: санкции приводили к голоду, нехватке лекарств и росту смертности. Такие ограничения серьёзно сказывались на здоровье населения и жизни уязвимых групп, передает издание.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения вторичных санкций в отношении партнеров РФ. Также ранее председатель Европейской комиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовит 19-й пакет санкционных ограничений в отношении России к началу сентября 2025 года.