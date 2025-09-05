«Америка больше не враг»: почему преступления США так легко прощают

Молодые вьетнамцы хотят переехать в США, в стране все больше американских туристов и фабрик, а о военных преступлениях не принято говорить. Почему во Вьетнаме стараются не вспоминать о массовых убийствах мирных жителей американскими военными, разбирались «Аргументы и факты».

Война во Вьетнаме 1964-1975 годов стала одним из важнейших событий периода холодной войны. Прямое военное вмешательство США продолжалось более восьми лет, и было отмечено массовым уничтожением мирных жителей и масштабными бомбардировками. Однако крупные поражения в Южном Вьетнаме и провал «воздушной войны» вынудили США пойти на мирное урегулирование.

Сейчас торговля США с Вьетнамом составляет $150 миллиардов в год, а с Россией — только $4,5 миллиарда. На улицах Хошимина (бывший Сайгон) можно встретить людей в футболках с американским флагом, а молодые вьетнамцы мечтают переехать в США.

В частности, о такой мечте рассказал изданию 17-летний Хонг Нгуен — внук одного из партизан-коммунистов, погибшего во время американских бомбардировок.

«Я не знал своего деда. И я отношусь к нему с уважением, но думаю так — война давно закончилась, мы все должны жить для себя. Для меня Америка больше не враг», - подчеркнул он.

Фан Тхонг, в 1982-1987 гг. учившийся на врача в Ленинграде, отметил, что первоначально отношения Вьетнама и США «были очень плохими», но затем, по мере развития торговли и снятия американских санкций, улучшились.

«Американцы уничтожили здесь миллионы, сожгли напалмом тысячи деревень, из-за отравляющих веществ, как «Агент Оранж», вьетнамские дети долгие годы рождались уродами. Но 50 лет — большой срок. Ненависть к американцам во Вьетнаме не подогревалась искусственно, поэтому для нового поколения наша война — далекая жестокая сказка. А американский образ жизни, американская культура, американская еда очень привлекательны», — констатировал он.

В 2024 году во Вьетнаме побывали 780 000 туристов из США, а помощник главы госдепа Дэниел Критенбринк заявил, что доверие между странами «находится на исторически высоком уровне». Туристические агентства во Вьетнаме активно предлагают экскурсии, однако туров в музей деревни Милай, где 16 марта 1968 года солдаты американской роты «Чарли» убили 504 мирных жителя, включая 210 детей, практически нет, отмечает корреспондент издания.

«Хоть про ущерб и жертв здесь никто не забыл, этот вопрос больше не поднимается», - констатировал Минь Лонг из города Хюэ, в 1982 году прилетевший в Москву учиться на инженера.

А 77-летний преподаватель Фань Зуан, получивший образование в СССР отметил, что США сейчас являются самым важным рынком для экспорта Вьетнама, американские банки инвестировали в гостиницы и жилье во Вьетнаме два миллиарда долларов, американские компании постепенно переводят свое производство из Китая на вьетнамские заводы и фабрики, и, «конечно, ругаться с ними никто не хочет».