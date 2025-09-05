В Раде не увидели для Зеленского причин не ехать в Москву

У президента Украины Владимира Зеленского нет причин не ехать в Москву ради мира с Россией.

Об этом в своем Telegram-канале заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Я не вижу ни одной причины [для Зеленского] не ехать в Москву ради мира. Кто против этого — тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия — тот торгует жизнями украинцев», — написал он.

По словам парламентария, перед Киевом стоит выбор: пойти на прямой диалог ради спасения страны, либо продолжить ежедневно терять жизни своих людей.

Ранее президент Украины отказался ехать в Москву по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. По его мнению, российская сторона предложила свою столицу в качестве места встречи, чтобы получить отказ.