Стали известны итоги переговоров Ким Чен Ына и Си Цзиньпина в Пекине

СМИ Китая и КНДР сообщили подробности состоявшегося вчера саммита в Пекине, где впервые за последние шесть лет лично пообщались глава КНР Си Цзиньпин и лидер Страны чучхе Ким Чен Ын. Судя по высказываниям, Пекин и Пхеньян решили возобновить сближение и активизировать экономическое сотрудничество.

Главные акценты: дружба и общая позиция на международной арене

В публичных заявлениях, которые сделали Си и Ким, в изобилии были формулировки о непрерывности и "неизменности" двусторонней дружбы.

"Китайская партия и правительство высоко ценят традиционную дружбу между Китаем и КНДР, готовы хорошо поддерживать, укреплять и развивать наши отношения. Как бы ни менялась международная ситуация, эта позиция не изменится", - заявил Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын ответил зеркально: "Как бы ни менялась международная обстановка, чувства дружбы между Китаем и КНДР неизменны; углубление и развитие двусторонних отношений - твердая воля северной стороны".

Лидеры констатировали близость подходов на международной арене. "Китай и КНДР - хорошие соседи, друзья и товарищи, которые разделяют общую судьбу и поддерживают друг друга", - подчеркнул Си. Он увязал это с китайскими инициативами "сообщества единой судьбы человечества" и "глобальной безопасности/развития/глобального управления", отметив, что "КНДР активно поддержала и откликнулась" на них. В ответ Ким заявил, что Пхеньян "высоко оценивает объективную и справедливую позицию Китая по проблеме Корейского полуострова" и рассчитывает "усиливать координацию на многосторонних площадках, включая ООН, для защиты общих и коренных интересов двух стран".

Пхеньян также ясно обозначил поддержку Пекина по важным для КНР темам: "Вопросы Тайваня, Тибета и Синьцзяна - это ключевые интересы Китая; КНДР твердо поддержит позицию КНР в защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал Ким.

Отдельно была отмечена символика участия Кима в пекинском параде. По словам Си, присутствие северокорейского лидера "показало твердую решимость защищать итоги Второй мировой войны и стало важным стимулом к развитию дружественных отношений двух партий и государств".

На фоне обилия "дружеских" формулировок эксперты отметили отсутствие в публичных материалах упоминаний о "денуклеаризации Корейского полуострова". Если в 2018-2019 годах эта формула регулярно присутствовала в китайских и северокорейских сообщениях по итогам встреч лидеров, то на этот раз она не прозвучала. Из китайской стороны прозвучало лишь общее: Пекин "придерживается объективной и беспристрастной позиции и готов продолжать координацию с северной стороной для поддержания мира и стабильности на полуострове".

Экономика: запрос Пхеньяна и готовность к "прагматике"

Обратило на себя внимание то, что КНДР явно обозначила заинтересованность в сотрудничестве в экономической сфере. "КНДР хотела бы тесно обмениваться опытом партийного строительства и экономического развития и углублять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, добиваясь больших результатов", - заявил Ким Чен Ын. В северокорейской делегации, как отмечают источники, были заметны экономические курирующие кадры - сигнал о приоритетности "хозяйственной повестки" в контактах с КНР. Си "принял подачу", подтвердив, что Китай "поддерживает социалистическое строительство КНДР" и готов "углублять стратегическое взаимодействие".

Ким и Си также объявили о намерении "укреплять визиты на высоком уровне и стратегическую коммуникацию". В этой связи возникли спекуляции о возможности приезда Си с ответным визитом в Пхеньян уже через месяц - на праздновании 80-летия основания Трудовой партии Кореи, которые пройдут 10 октября.

В Сеуле выделили "два главных двигателя" Пхеньяна

В Южной Корее внимательно отслеживали содержание переговоров Ким Чен Ына с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, сделав вывод, что КНДР решила параллельно активно сотрудничать с обеими державами.

Ряд южнокорейских аналитиков усматривают в переговорах оформление более четкой функциональной "развязки" внешних опор Пхеньяна: безопасность - с опорой на Москву, экономика - с опорой на Пекин. "Состав сопровождения и акценты КНДР на обмене опытом партийного строительства и экономического развития указывают на запрос Пхеньяна на расширение китайской экономической поддержки", - отмечают эксперты, указывая на вероятность углубления практического сотрудничества.

Второй крупный вывод касается исчезновения формулы "денуклеаризации". По оценке научного сотрудника государственного НИИ проблем объединения Хон Мина, нельзя исключать, что Пекин де-факто смещает акцент "трех принципов по полуострову" (мир и стабильность; денуклеаризация; решение через диалог) - по крайней мере в публичной плоскости - в пользу сохранения стратегического влияния и маневра.

Похожего мнения придерживается и известный китаист из Сеула Ким Хан Гвон. По его мнению, усиление американо-китайской конкуренции делает для Пекина "сохранение стратегического буфера в лице КНДР" приоритетнее прежнего публичного упора на денуклеаризацию. Это, по его словам, нацелено и на "наращивание переговорного веса" КНР в будущих контактах с США.

Экономист Им Ыль Чхоль (Институт дальневосточных исследований при Университете Кённам) видит в переговорах намек на возможное расширение китайской помощи в условиях кризиса северокорейской экономики и интерес КНДР к китайским моделям управляемого развития: "Пхеньян, вероятно, будет внимательней смотреть на "переносимые" элементы китайского опыта", - отмечает он.

Наконец, Ли Бён Чхоль (тот же институт) обращает внимание на более широкий геостратегический контур: заявление Кима о "поддержке усилий КНР по защите суверенитета и территориальной целостности" можно понимать как сигнал готовности Пхеньяна поддержать Пекин и за пределами корейской повестки - вплоть до тематики Тайваньского пролива. "Это и идеологический жест, и попытка послать "тяжелый" сдерживающий месседж Вашингтону", - говорит эксперт.