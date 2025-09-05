В Армении назвали сроки возможного вступления в ШОС

Блокировка членства Армении в Шанхайской организации сотрудничества вряд ли стала самостоятельным шагом Пакистана, поскольку Пакистан пытается налаживать отношения с Ереваном, сказал НСН Грант Микаэлян.

Вступление Армении и Азербайджана в ряды стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вполне возможно, но только после окончания спецоперации России на Украине. Во всяком случае, это гораздо более реалистично, чем призрачные перспективы членства в ЕС, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были отклонены заявки Армении и Азербайджана на вступление в организацию: Индия заблокировала вступление Азербайджана, а Пакистан — Армении. По версии журналиста Александра Юнашева, которую он высказал в своем Telegram-канале, Еревану и Армении специально позволили «постоять рядом» с ШОС и оценить открывающиеся перед членами организации экономические перспективы. Микаэлян заявил, что Армения своей заявкой в ШОС попыталась расширить направления партнерства на фоне разлада в отношениях с Россией.

«Это не до конца прозрачная тема, поскольку соответствующих разъяснений правительство не давало, дебатов в обществе на эту тему не было, а убедительная трактовка этой ситуации невозможна. Предположу, что разрыв с Россией, на который под давлением Турции и Запада идет премьер-министр Армении Никол Пашинян, требует компенсации в виде расширения других направлений партнерства. ШОС была одним из них, особенно учитывая, что перспективы в отношении членства Армении в ЕС очень небольшие и носят скорее пропагандистский, нежели реалистичный характер», — сказал Микаэлян.

Собеседник НСН допустил вступление Армении и Азербайджана в ШОС в будущем, однако отметил, что это станет возможным не раньше окончания российско-украинского конфликта.

«Вообще ЕС — абсолютно исключенный вариант для любой из постсоветских стран, которые еще не являются его членами. Возможно, исключением станет Молдавия — и то она вряд ли присоединится к ЕС как суверенное государство. ШОС, конечно, более реалистичный вариант, и вполне возможно, что в какой-то перспективе страны Южного Кавказа могут туда вступить. Но пока говорить об этом рано: основным фактором будет устройство постсоветского пространства после окончания российско-украинского конфликта. В этом отношении, скорее всего, будет достаточно много изменений, к тому же очень большой вопрос, будет окончание или заморозка конфликта на Украине. Торопиться в оценках не стоит, но нынешнее промежуточное состояние постсоветского пространства нестабильно, и в этих условиях принимать какую-либо страну в ШОС нелогично», — добавил эксперт.

Микаэлян отметил, что блокировка членства Армении вряд ли была самостоятельным решением Пакистана.

«Я не думаю, что, например, Китай или Индия глубоко погружены в ситуацию на Южном Кавказе, в политическое противостояние России и Запада в регионе. Я вижу, что в отношении Индии очень агрессивно повел себя Азербайджан, который поздравил на этом же саммите ШОС Пакистан с якобы победой над Индией. В ответ Индия заблокировала членство Азербайджана, а Пакистан в ответ заблокировал заявку Армении. Не факт, что это было самостоятельное действие Пакистана, поскольку Пакистан в контексте отношений с Турцией и Азербайджаном сейчас установил отношения с Арменией. Думаю, это скорее связано с Азербайджаном, чем с Арменией», — предположил собеседник НСН.

В заключение эксперт указал на то, что даже если бы заявку Армении не заблокировали, это совершенно не означало бы автоматического членства Армении в ШОС.

«То, что не приняли ни Азербайджан, ни Армению, неудивительно, потому что для членства в такой крупной организации необходимо прийти туда с какими-то предложениями, крепкими и надежными партнерами. Отмечу, что даже если членство Армении не было бы заблокировано, это не означает, что она обязательно стала бы членом ШОС. Возможно, начался бы какой-то процесс переговоров, который мог бы продолжаться достаточно долго», — подытожил он.

Ранее глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что саммит ШОС станет точкой невозврата в отношениях с Западом, страны дают понять, что не готовы мириться с санкциями, несмотря на угрозы.