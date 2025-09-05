В США отметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сошлись во мнении о том, что страны Европы выступают препятствием для урегулирования украинского конфликта, сообщает CNN.

"Они снова на одной волне. Президенты США и России теперь делают особый акцент на Европе", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

4 сентября прошла встреча «коалиции желающих» в смешанном формате под председательством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп присоединился к ним по видеосвязи.

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники писало, что у них состоялся горячий телефонный разговор. Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что американский лидер потребовал от европейских стран отказаться от закупок нефти из России.