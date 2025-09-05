Маск не пришел на встречу с Трампом после приглашения

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, несмотря на приглашение. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Меня пригласили, но, к сожалению, я не смог прийти. Там будет мой представитель», — заявил Маск.

Отмечается, что на встрече Трампа с ключевыми представителями IT-отрасли США присутствовали гендиректор Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, основатель Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Google Сундар Пичаи и глава OpenAI Сэм Альтман.

Ранее стало известно, что Маск приостановил создание новой политической партии. В публикации сообщалось, что одним из главных факторов в его решении стало стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которого считают потенциальным преемником Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.