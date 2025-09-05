Врач связал синяки Трампа с атеросклерозом

Врач-невролог и гериатр Валерий Новоселов заявил, что синяки на теле 79-летнего президента США Дональда Трампа могут быть связаны с атеросклерозом. Об этом медик рассказал «Аргументам и фактам».

Новоселов предположил, что Трамп может проходить антикоагуляционную или антитромботическую терапию для профилактики тромбоза сосудов, связанного с атеросклерозом. Врач отметил, что это заболевание также называют атеротромбозом.

«Чем человек старше, тем проблема сердечно-сосудистых катастроф становится больше», - подчеркнул Новоселов.

Летом в соцсетях активно обсуждались фотографии Трампа, на которых заметны синяки на тыльной стороне его ладоней и отекшие лодыжки. Появились предположения, что президент США болен.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп заметил у себя отек голеней и в целях предосторожности обратился к врачу. Она рассказала, что президент США прошел комплексное обследование, включавшее диагностические исследования сосудов и двустороннюю допплерографию вен нижних конечностей.

Трамп прокомментировал новости о своей смерти

В результате у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Ливитт подчеркнула, что речь идет о «доброкачественном и распространенном заболевании, особенно среди лиц старше 70 лет». Пресс-секретарь отметила, что что у президента «не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности».

По словам Ливитт, небольшие синяки на тыльной стороне ладони Трампа появились из-за частых рукопожатий и приема аспирина в рамках «стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

В конце лета Трамп несколько дней не появлялся на публике и в соцсетях распространились слухи о его болезни или даже смерти. Сам Трамп заявил, что чувствует себя «лучше, чем когда-либо».