На Украине объявили химическую опасность

В Днепропетровске предупредили о химической опасности в городе.

Об этом рассказал Telegram-канал «Днепр Оперативный»

«Сообщается, что спасатели предупреждают о химической опасности и призывают закрыть окна», — сказано в публикации.

Позднее Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Ковтонюка. По его словам, служба приняла меры, чтобы избежать возможного поражения населения.

Ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар дронами по предприятию в Днепропетровске.

Ранее на Украине рассказали о наступлении армии России в Днепропетровской области. Украинский аналитический проект DeepState подтвердил взятие российскими войсками села Воскресенка.