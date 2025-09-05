Президент Эстонии Алар Карис в интервью изданию Politico призвал граничащие с Российской Федерацией страны Европы наращивать военные возможности в ответ на потенциальное сокращение присутствия американской армии.

© Московский Комсомолец

"Европейские страны, граничащие с Россией, должны приготовиться к возможности того, что Вашингтон сократит численность своих войск в этом регионе, путем наращивания собственных военных возможностей", - поделился своей точкой зрения он.

Карис сообщил, что во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в апреле пытался убедить того в важности сохранения американского военного контингента в Восточной Европе. Хотя некоторые слова хозяина Белого дома обнадежили Кариса, президент Эстонии отметил, что очень сложно спрогнозировать дальнейшие шаги Вашингтона в Прибалтике.

Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью журналисту из США Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Глава российского государства указал на то, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны Российской Федерации для отвлечения внимания от внутренних проблем, но умные люди прекрасно понимают, что это неправда.