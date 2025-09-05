Азербайджану намекнули на необходимость изменить позицию к России

Азербайджану уже направили недвусмысленные намеки о том, что ему следует выстраивать иную позицию в отношениях с РФ. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Евгений Михайлов.

Он отметил, что позиция клеветы и ложных обвинений со стороны Баку в отношении Москвы абсолютно неприемлема. При этом организации разлада участвовали не только азербайджанские власти, но и Турция с Великобританией.

«На фоне наших успехов на СВО Баку дали задание — обострить отношения с Москвой. И, видимо, из-за того, что у элиты Азербайджана большая часть денег находится на Западе, и я уверен, что большая часть денег именно в британских банках, то элита вынуждена, наперекор всем здравым рассуждениям и возможностям», — заявил политолог.

Путин заявил о наличии проблем в отношениях России и Азербайджана

По мнению Михайлова, если Баку продолжит держать в заложниках россиян и не отпустит журналистов, то Москва может задействовать рычаги давления. Пока этого не происходит, а РФ выдерживает паузу в «жестких заявлениях».