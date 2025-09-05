Пока вы спали: непростые переговоры Путина и Трампа, Япония о мирном договоре с РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин пришел на пленарное заседание ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

В своей традиционной речи глава государства сосредоточился на вопросах социально-экономического развития Дальнего Востока, а также принимает участие в дискуссии с участием иностранных лидеров.

В форуме, который длится ориентировочно два часа, участвуют представители более 70 стран, включая премьер-министров Лаоса и Монголии, а также высокопоставленного китайского чиновника.

Пентагон: два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

Два военных самолета Венесуэлы пролетели вблизи корабля ВМС США в международных водах. Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне назвали этот инцидент провокацией, направленной на препятствование операциям США по борьбе с наркотерроризмом.

Ранее Вашингтон обвинил режим Мадуро в связях с наркокартелями и усилил военное присутствие в Карибском бассейне для противодействия наркоторговле.

В Мьянме заявили о заинтересованности во вступлении в БРИКС

Мьянма выразила заинтересованность во вступлении в БРИКС для привлечения новых источников финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

Министр финансов и доходов страны Кан Зо подчеркнул важность международного сотрудничества для стимулирования глобального экономического роста и отметил, что группы, такие как БРИКС, ШОС и АСЕАН, будут играть ключевую роль в будущем.

По его словам, совместные усилия в области технологий и ресурсов приведут к значительному развитию экономики.

Песков назвал разговоры Путина и Трампа непростыми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом как непростые. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сложность диалога обусловлена тем, что оба лидера отстаивают интересы своих стран, что Путин высоко ценит. Песков также отметил, что российский президент благодарен Трампу за такой подход к общению.

В Японии заявили, что продолжат стремиться к заключению мирного договора с РФ

Правительство Японии намерено продолжать усилия по решению вопроса принадлежности «четырёх северных островов» и заключению мирного договора с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что несмотря на сложное состояние двусторонних отношений из-за ситуации на Украине, Токио будет добиваться возобновления безвизовых поездок бывших японских жителей на южные Курильские острова для посещения могил предков.

В то же время Япония сохраняет позицию о необходимости сотрудничества и мирного урегулирования, несмотря на существующие разногласия по территориальному вопросу.