Президент России Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай пресс-конференцией и вместо ожидаемого в Пекине рейса в Москву отправился во Владивосток, чем удивил китайских журналистов, пишет Baidu. Пересказ статьи приводит АБН24.

Китайские журналисты выразили удивление и задали вопросы по поводу такого маршрута, поскольку за время своего пребывания в Китае Путин провел более десяти встреч, принял участие в саммите ШОС и посетил военный парад.

Эксперты подчеркивают, что решение президента России направиться во Владивосток свидетельствует о желании Москвы усилить своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отражает новый стратегический курс на развитие сотрудничества с азиатскими странами.