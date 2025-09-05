В Конгрессе США дали совет Зеленскому после приглашения в Москву

Член Палаты представителей Конгресса США Адам Смит посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не ехать в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.
Его слова приводит The Hill.
«Я дам президенту Зеленскому бесплатный совет: не вздумайте ехать в Москву», — сказал конгрессмен.
По его словам, если Путин хочет встретиться с Зеленским, то ему придется сделать это на нейтральной территории. Смит добавил, что предложение о проведении саммита в Москве, по его мнению, является «несерьезным».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву, чтобы поговорить, а не вынудить его капитулировать.