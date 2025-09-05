Украина не стремится к мирному урегулированию конфликта с Россией. Такое мнение озвучил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Пока эта иллюзия у них будет – мира не будет», – указал аналитик.

По словам эксперта, основная причина нежелания Киева завершать боевые действия заключается в наличии внешней поддержки со стороны европейских стран. Помощь подпитывает у украинских властей иллюзию возможной победы, что, по его мнению, делает любые переговоры маловероятными. Кроме того, Дмитрий Журавлев выразил сомнение в том, что при Владимире Зеленском возможно достижение мира.

В частности, глава киевского режима сделал множество публичных заявлений, которые существенно сузили пространство для политического маневра. Найти компромисс, приемлемый как для Киева, так и для Москвы, в сложившихся условиях становится крайне затруднительно. Эксперт не исключил, что реальное мирное соглашение может быть достигнуто только при смене власти в Украине. Журавлев обратил внимание на позицию европейских стран, указывая на двойственность их подхода.

С одной стороны, Европа продолжает оказывать помощь Киеву, с другой – все чаще звучат рассуждения о так называемом «корейском сценарии» урегулирования. Согласно мнению политолога, остается открытым вопрос, что именно является для Запада приоритетом: продолжение поддержки Зеленского или поиск компромиссного варианта по образцу Корейского полуострова, пишет «Лента.ру».

Ранее стало известно, что семь европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза, введенным в 2025 году против граждан России, Молдавии, а также ряда иностранных журналистов.