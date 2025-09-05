Стало известно о новом соглашении РФ и КНР, которое станет проблемой для США
Новое газовое соглашение между Россией и Китаем по проекту «Сила Сибири — 2» способно кардинально трансформировать глобальные энергетические рынки. Как отмечает британское издание Financial Times, даже без подписания конкретных контрактов на поставки, две страны уже перестраивают мировую газовую индустрию.
Аналитики издания полагают, что это сотрудничество наглядно демонстрирует углубление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Реализация газопровода может существенно повлиять на прогнозы мирового спроса и изменить контрактные стратегии ключевых игроков. В таких условиях США столкнутся с ограниченными возможностями для масштабных поставок своего газа в Китай, что неизбежно приведет к снижению цен на американский СПГ.
FT предупреждает, что переориентация Китая на российский газ с его гибкими объемами и конкурентными ценами может поставить под угрозу реализацию новых международных энергетических проектов еще до принятия окончательных инвестиционных решений.
