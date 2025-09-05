Президент России Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай, в рамках которого он принял участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел 17 встреч с мировыми лидерами, а также посетил военный парад в Пекине. Как отметили китайские аналитики, российский президент вернулся из поездки по КНР с хорошими новостями. Об этом сообщает издание 360kuai.

«Визит Путина в Китай получился плодотворным. Россия получила то, что хотела», – пишут журналисты из Поднебесной.

Обозреватели подчеркнули, что данная поездка не была обычной дипломатической миссией, а стала значимым стратегическим шагом с глобальными последствиями. Результаты визита подтвердили опасения Запада по поводу усиления позиций России на международной арене.

Одним из ключевых моментов стало соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». На пресс-конференции в Пекине Путин сообщил о достигнутой договоренности, подчеркнув, что поставки газа в Китай будут осуществляться по рыночным ценам. Аналитики считают это успехом для России, которая долго добивалась реализации данного проекта. Подписание меморандума о газопроводе стало важным шагом вперед, хотя окончательное соглашение еще предстоит подписать. Тем не менее, прогресс уже очевиден.

Эксперты отмечают, что данная ситуация вызывает недовольство у США, которые обеспокоены тем, что новый газопровод может помешать их планам по доминированию на мировом рынке энергоносителей. По мнению аналитиков, этот трубопровод обеспечит стабильные поставки российского газа в Китай через Монголию.

Подписание соглашения окажет значительное влияние на отношения между Китаем, Россией и Монголией и изменит глобальную цепочку поставок энергоносителей. Учитывая усилия США по ослаблению влияния России, тесное сотрудничество между Москвой и Пекином будет вызывать недовольство западных стран, передает АБН24.

Напомним, в Китае ожидали, что после визита в Пекин российский президент направится в Москву. Однако маршрут борта № 1 оказался иным. Из Пекина Путин полетел во Владивосток. Это решение президента вызвало интерес и вопросы в КНР.