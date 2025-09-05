Фуртуне: суд признал незаконным недопуск к выборам партии "Великая Молдова"

Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии признала незаконным решение ЦИК о недопуске к парламентским выборам партии "Великая Молдова". Об этом РИА Новости рассказала экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер политсилы Виктория Фуртунэ.

По ее словам, Высшая судебная палата "поставила шах и мат злоупотреблениям" ЦИК. Она рассказала, что в первом заседании ВСП, на котором было поддержано решение избирательной комиссии о недопуске партии на выборы, участвовал экс-генпрокурор Ион Мунтяну.

Фуртунэ добавила, что бывший генпрокурор ранее вел против нее уголовное дело и имел личные мотивы. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. В июле Фуртунэ рассказала, что с началом предвыборной кампании в Молдавии оппозиция сталкивается с препятствиями и лишением возможности говорить с избирателями.

По ее словам, власть в Молдове пытается "превратить выборы в фарс под европейские зонтики". Она подчеркнула, что в ЕС у оппозиции отнимают трибуны, телеканалы, деньги и право на слово, а делается это под лозунгом демократии.