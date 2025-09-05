Представители министерства обороны США и тайваньские официальные лица провели закрытые консультации на территории Аляски на прошлой неделе.

© Московский Комсомолец

Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, встреча состоялась после несостоявшихся июньских переговоров в Вашингтоне, которые планировалось провести с участием министра обороны Тайваня Веллингтона Ку.

На секретных переговорах в Анкоридже американскую сторону представлял высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Джед Ройал, в то время как тайваньскую делегацию возглавил заместитель советника по национальной безопасности Сюй Сы-цзень.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли истинные цели парижского саммита "коалиции желающих".