Байден появился на публике с большим шрамом на голове

Бывший президент США Джо Байден появился на публике с большим шрамом на височной доле, закрытым повязкой-пластырем, после операции по удалению раковых клеток кожи.

Представитель политика сообщил, что Байдену провели операцию Моса — к ней прибегают для лечения самых распространенных форм рака кожи, одну из которых выявили у бывшего главы Белого дома.

Неизвестно, когда прошла операция — по словам представителя Байдена, сейчас он восстанавливается после процедуры. На распространившихся в Сети кадрах Байден выходил со службы из церкви в Рехобот-Бич и «выглядел хрупким», передает NBC News.

18 мая в СМИ появилась информация о том, что у Байдена выявили агрессивную форму рака предстательной железы.

Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценили по шкале Глисона в 9 баллов (пятая группа), при этом метастазы распространились на костную ткань. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что экс-главе Белого дома осталось жить от 12 до 18 месяцев.

25 мая Джо Байден впервые появился на публике после оглашения своего диагноза — он посетил выпускной своего внука Роберта Хантера Байдена, который завершил обучение в средней школе Солсбери, расположенной в штате Коннектикут.