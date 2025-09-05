Четверть миллиона украинцев покинули страну за полгода

С января по июнь 2025 года из Украины выехали примерно 250 тысяч человек. Об этом сообщила Госпогранслужба страны, передает ТАСС.

Уточняется, что этот показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда страну покинули 400 тысяч человек. Но, несмотря на это, отток граждан из республики продолжается.

При этом всего за пределами Украины по данным на 2 сентября 2025 года находятся 5,7 миллиона человек. Большая часть из них проживает в Германии, Польше и Чехии.

Ранее на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.