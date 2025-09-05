Встреча представителей так называемой «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза по поводу направления войск на Украину. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

«Тот факт, что остается много вопросов касательно отправки войск, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнеры по коалиции», — говорится в статье.

В качестве примера издание приводит Францию, где оппозиционные партии устроили ожесточенные протесты против отправки так называемых миротворческих сил на Украину.

В статье указывается, что такая ситуация не предвещает ничего хорошего для Украины, поскольку оппозиция получит значительно больше влияния на военный бюджет, а большинство ее представителей выступают против присутствия французских войск на Украине.

Автор статьи также считает, что Италия не может рассматриваться как надежный союзник для помощи Киеву из-за отказа Рима участвовать в деятельности так называемых миротворческих сил.

Встреча «коалиции желающих» состоялась в Париже. Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.