Трамп сделает важное заявление из Овального кабинета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запланировал на пятницу важное заявление, которое он намерен сделать из Овального кабинета в 23:00 по московскому времени.

Белый дом официально анонсировал выступление, не раскрывая его тематику, что вызвало повышенный интерес в свете появившихся ранее сообщений о возможных планах администрации по переименованию Пентагона.

Согласно официальному расписанию, день американского лидера начнется с традиционного брифинга от разведывательных служб. Затем в полдень по вашингтонскому времени Трамп проведет церемонию вручения верительных грамот иностранным послам. На 14:00 (21:00 мск) запланировано подписание президентских указов, содержание которых также не уточняется.

Ранее сообщалось, что представители США и Тайваня провели секретную встречу на Аляске.