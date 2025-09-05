Стало известно местонахождение Ким Чен Ына после поездки в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Китай и вернулся в Пхеньян. О местонахождении политика сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын завершил свой визит в КНР и вечером 4 сентября выехал из Пекина специальным поездом. На вокзале присутствовали секретарь Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Цай Ци, глава МИД Китая Ван И, мэр Пекина Инь Юн и другие высокопоставленные должностные лица Китая. Ким Чен Ын попрощался с руководящими деятелями китайской партии и правительства, приехавшими его проводить», — отмечается в сообщении агентства.

Северокорейский лидер выразил признательность КПК и правительству Китая за их «величайшую искренность» и отдельно поблагодарил за усилия, которые они приложили «для обеспечения успеха этого визита». Он также пожелал КНР «вечного процветания и благополучия ему китайскому народу».

3 сентября Ким Чен Ын в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия всегда может рассчитывать на помощь КНДР, поскольку для Пхеньяна это братский долг.