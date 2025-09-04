Трамп опубликовал фото с Путиным  после разговора с лидерами ЕС

Андрей Дуванов

Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social совместное фото с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп опубликовал фото с Путиным после разговора с лидерами ЕС
© Global Look Press

На фотографии Трамп и Путин смотрят куда-то в небо. При этом, над этой фотографией американский лидер разместил фото бомбардировщика ВВС США B2 Spirit и истребителей F-22.

© Соцсети
© Соцсети

Стало известно о «горячем разговоре» Трампа с лидерами ЕС

Это случилось после того, как западные СМИ сообщили о телефонных переговорах Трампа и европейских лидеров, на которых главу Белого дома уговаривали ввести против России санкции.