Трамп опубликовал фото с Путиным после разговора с лидерами ЕС
Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social совместное фото с президентом России Владимиром Путиным.
На фотографии Трамп и Путин смотрят куда-то в небо. При этом, над этой фотографией американский лидер разместил фото бомбардировщика ВВС США B2 Spirit и истребителей F-22.
© Соцсети
Стало известно о «горячем разговоре» Трампа с лидерами ЕС
Это случилось после того, как западные СМИ сообщили о телефонных переговорах Трампа и европейских лидеров, на которых главу Белого дома уговаривали ввести против России санкции.