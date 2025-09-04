Bild: Трамп не настроен вводить новые антироссийские санкции

Европейские лидеры по итогам телефонных переговоров с Дональдом Трампом в четверг после встречи "коалиции желающих" пришли к выводу, что США не будут вводить новые антироссийские санкции. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

По данным Bild, в ходе разговора с американским президентом европейцы поняли, что он "вряд ли согласится на санкции против России".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "коалиция желающих" намерена "координировать действия с США в отношении первичных и вторичных санкций, чтобы они были более эффективными".

"Мы это сейчас обсуждали с президентом Трампом", - сообщил он.

Bild также подчеркивает, что Вашингтон обвиняет европейские страны в том, что они продолжают закупать энергоносители у России, а также российскую нефть у Индии. Этот вопрос поднял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на заседании "коалиции желающих" в Париже.