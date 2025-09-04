Польша заявила о вторжении двух дронов в ее воздушное пространство

Два беспилотника нарушили воздушное пространство Польши в ночь с 3 на 4 сентября, рассказал на пресс-конференции генерал Мацей Клиш. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, польские власти усилили меры безопасности на юге страны после инцидента 2022 года, когда в результате попадания украинской ракеты в приграничную деревню погибли два жителя.

«У нас было два случая нарушения воздушного пространства. Эти два случая находились под полным контролем национальных сил и подразделений, входящих в систему государственной обороны», — разъяснил генерал.

Клиш заметил, что угрозы для гражданских объектов и населения не возникло, поэтому дроны не были сбиты.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба, уточнил, что БПЛА покинули воздушное пространство Польши, не причинив никакого ущерба.

Министр обороны Польши пообещал предоставить каждому солдату по беспилотнику

Польская армия не сообщила подробностей о том, беспилотники каких типов вошли в воздушное пространство республики, отметили журналисты.