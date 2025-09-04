Эпидемиолог Онищенко заявил о масштабной вспышке холеры в Турции

Турецкие медики зафиксировали вспышку холеры в стране, рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он добавил, что власти Турции могут скрывать ее реальные масштабы, передает RT.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, пострадали десятки россиян. Её они подхватили на пляжах в Турции.

«Речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ [Всемирной организации здравоохранения], так же, как и скрывают вспышку холеры», — разъяснил Онищенко.

Первые сообщения о холерных вибрионах появились два месяца назад, заметил эксперт.

Эпидемиолог предположил, что на самом деле больницы в республике уже переполнены. Он уточнил, что местные жители все чаще обнаруживают у себя симптомы заболевания.

Напомним, что в ноябре 2024 года десятки туристов обратились в медицинские учреждения Антальи на фоне вспышки вируса Коксаки.

Минздрав Турции признал, что в регионе есть заболевшие, но опроверг сведения о массовом заражении гостей республики и местных жителей.