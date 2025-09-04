Страны Европы присоединились к антироссийским санкциям

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина присоединились к ряду санкций Евросоюза (ЕС), введенных в 2025 году в отношении граждан России и Молдавии, а также журналистов из других стран. Об этом говорится в заявлениях главы европейской дипломатии Каи Каллас, опубликованных на сайте Европейского совета, передает РИА Новости.

Эти государства поддержали личные санкции ЕС, направленные против российских и молдавских граждан и организаций, а также против швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за «манипуляцию информацией».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что дополнительные санкции Лондона в отношении Москвы будут введены «очень скоро». Он рассказал, что правительство Великобритании «сделало многое». В частности, был снижен максимальный размер цен на нефть, что, по его мнению, было «необходимо». Кроме того, по его словам, Лондон присоединился к «крупнейшему пакету санкций в мире» против России.