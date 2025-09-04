В Белоруссии задержали польского шпиона

В Белоруссии задержали гражданина Польши за шпионаж
Сотрудники КГБ Белоруссии задержали гражданина Польши по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Согласно имеющейся информации, у мужчины изъяли секретные документы по российско-белорусским учениям «Запад-2025». Кроме того, у него была найдена сим-карта на чужое имя и деньги в разных валютах.
«В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши», — сообщает источник.
Помимо этого, КГБ также задержал гражданина Белоруссии, который мог согласиться на сотрудничество с мужчиной из Польши в интересах Варшавы. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
«Полученные данные Гжегож Гавел передавал польским силовикам. В частности, секретные сведения о военных объектах Беларуси Гжегош собирал для спецслужбы – Агентства внутренней безопасности Республики Польша. За передачу нужных ему сведений Гжегош Гавел обещал белорусу ежемесячно передавать деньги», — уточнили в СМИ.