Лидеры ведущих европейских стран делают заявления и принимают решения по Украине в приступах тревоги и паники, заявил в эфире YouTube-канала The Duran экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В Париже в четверг, 4 сентября, прошла встреча так называемой «коалиции желающих». Ее участники выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.

«Европа собирается предоставить Украине ракеты большой дальности. Это просто безумие. Знаете, говоря о панике, именно так лидеры ЕС и реагируют — эмоционально, не руководствуясь ни разумом, ни логикой», — разъяснил Джонсон.

По его мнению, главы государств и правительств демонстрируют «полное отсутствие здравого смысла», поскольку не осознают, что происходит на самом деле.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что многие лидеры европейских стран похожи на жабу, которая сидит на дне колодца и ничего не видит.