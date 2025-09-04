Экс-аналитик ЦРУ назвал тревожную деталь в решениях европейцев по Украине
Лидеры ведущих европейских стран делают заявления и принимают решения по Украине в приступах тревоги и паники, заявил в эфире YouTube-канала The Duran экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В Париже в четверг, 4 сентября, прошла встреча так называемой «коалиции желающих». Ее участники выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.
По его мнению, главы государств и правительств демонстрируют «полное отсутствие здравого смысла», поскольку не осознают, что происходит на самом деле.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что многие лидеры европейских стран похожи на жабу, которая сидит на дне колодца и ничего не видит.