Стало известно о «горячем разговоре» Трампа с лидерами ЕС

Участники «коалиции желающих» призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что между Трампом и рядом европейских лидеров состоялся «горячий телефонный разговор», который оставил западных политиков «недовольными и разочарованными». В процессе европейская сторона пыталась уговорить Трампа ввести санкции против России.

Кроме того, Трампу также предложили создать общую со странами Европы рабочую группу по вопросу новых антироссийских санкций. Согласился ли Трамп на такое предложение, пока неизвестно.

Макрон подтвердил критику Трампом стран ЕС за покупку российской нефти

Ранее Трамп заявил, что он еще не приступал к «новой фазе» давления на Россию.