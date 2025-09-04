Рубио резко высказался об ООН одной фразой
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его не волнует реакция ООН на уничтожение моторной лодки с наркотиками в Карибском море.
Об этом сообщает РИА Новости.
Рубио напомнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинен коллегией присяжных в Нью-Йорке, и уточнил, что власти США считают его «беглецом от правосудия».
Рубио заявил о готовности США начать войну с организациями «наркотеррористов»
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по перевозившему наркотики кораблю из Венесуэлы. По его словам, корабль был выведен из строя.