Зеленский сделал неожиданное заявление о западных войсках на Украине

Появление западного военного контингента на Украине «неизбежно», заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в четверг, 4 сентября, что двадцать шесть стран пообещали отправить на Украину военные контингенты после прекращения огня.

«Мы договорились, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать о каких странах идет речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем», — пояснил Зеленский.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.