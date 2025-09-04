Зеленский сделал неожиданное заявление о западных войсках на Украине
Появление западного военного контингента на Украине «неизбежно», заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в четверг, 4 сентября, что двадцать шесть стран пообещали отправить на Украину военные контингенты после прекращения огня.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.