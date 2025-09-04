СМИ: Вучич готовится к рокировке и может стать премьером

Лидер Сербии Александр Вучич после возвращения из КНР может начать готовиться к масштабной политической рокировке.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на анонимные источники.

По информации издания, после завершения второго президентского срока в 2027 году Вучич может совместить парламентские и президентские выборы. На пост главы государства он выдвинет своего соратника, а сам займёт пост премьера.

Признаком подготовки к рокировке стало включение в состав сербской делегации в КНР экс-президента Томислава Николича. Его участие в переговорах Вучича с мировыми лидерами расценено в Белграде как «смотрины» потенциального преемника на пост президента.

Ранее Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах.