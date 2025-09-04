Туск увязал гарантии безопасности Украине с давлением на Россию
Страны НАТО, говоря о гарантиях безопасности для Украины, желают склонить США к большему давлению на Россию, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран так называемой «коалиции желающих» в Париже. Об этом пишет РИА Новости.
Встреча коалиции прошла в четверг, 4 сентября, в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Глава кабмина отметил, что при разговоре о гарантиях безопасности акцент делается на конкретных вещах: количестве солдат, техники, распределении задач между странами.
Журналисты отметили, что премьер не посчитал нужным раскрыть детали переговоров лидеров европейских стран, объяснил это необходимостью «сохранить информацию в тайне».