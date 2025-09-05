Украинский лидер Владимир Зеленский получит «уникальный шанс» для решения конфликта, если поедет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

«Приглашение Путиным Зеленского в Москву под «…100% гарантии безопасности» это вызов. Не приехать — поколебать имидж «не сбежавшего», стать «не поехавшим». Поехать — получить уникальный шанс», — подчеркнул он.

По словам Арестовича*, Россия и Украина «наделали за 34 года такое количество взаимных глупостей, так далеко зашли по пути оскорблений и взаимного вреда, что давно пора было бы сесть за стол и начать решать этот застарелый конфликт от самых его причин».

До этого Арестович* говорил, что на в настоящее время для Украины осталось три варианта существования, один из которых – превращение страны в условный «юго-западный федеральный округ России».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.