Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя

Писатель из США Патрик Хемингуэй умер в возрасте 97 лет — он являлся вторым сыном Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщает газета The New York Times.

© Соцсети

Как рассказала представитель семьи Беттина Клингер, Патрик умер 2 сентября в своем доме в Монтане. Отмечается, что он был последним живым ребенком Эрнеста Хемингуэя.

Патрик Хемингуэй большую часть жизни провел в Африке. Ему принадлежали права на большую часть интеллектуальной собственности отца, кроме того, он также завершил его мемуары о сафари. При этом, Патрик проводил с отцом много времени — они оба были увлечены литературой.

