Макрон назвал этапы переговорного процесса по Украине

Сначала запланирована двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, затем их трехсторонняя встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

По его словам, сначала произойдут новые контакты между представителями США и России, после которых состоятся еще три этапа переговоров.

«Это двусторонний саммит в формате очной встречи двух президентов, трехсторонний саммит и четырехсторонний саммит [с лидерами ЕС], к проведению которого мы вновь призываем» — сказал он.

Макрон раскрыл число стран, которые готовы разместить войска на Украине

Ранее Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины.