Сын Трампа стал миллиардером

Сын президента США Дональда Трампа 41-летний Эрик стал миллиардером благодаря тому, что его пакет акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin подорожал. Об этом сообщил журнал Forbes.

Эрик Трамп является соучредителем и директором по стратегии в проекте, 3 сентября бумаги которого выросли в цене. Благодаря этому стоимость его доли увеличилась до $950 млн.

2 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что состояние семьи Дональда Трампа выросло на $5 млрд после запуска торгов криптовалютой WLFI от компании World Liberty Financial. Издание указывало, что семья американского президента, имевшая состояние $6,1 млрд, увеличила свое состояние еще на $5 млрд всего за один день.

В мае сообщалось, что Трамп и его соратники заработали $324,5 млн в виде комиссионных от торгов с момента запуска токена Trump.