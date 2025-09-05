Фицо сделал заявление по итогам переговоров с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине и нормализацию отношений с РФ, передает ТАСС.

В свою очередь Зеленский назвал содержательным разговор с Фицо, отметив, что страны должны сохранять прагматический характер взаимодействия на уровне лидеров и в межправительственной работе.

Встреча в Ужгороде проходила в закрытом режиме. В состав словацкой делегации вместе с Фицо вошли вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова, а также глава МИД Юрай Бланар. Со стороны Украины в переговорах, кроме Зеленского, также приняла участие премьер-министр Юлия Свириденко.

2 сентября во время своего визита в Китай Роберт Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых был затронут вопрос о возможности вступления Украины в НАТО. После чего словацкий премьер заявил, что намерен довести до сведения украинского лидера выводы, сделанные по итогам встречи.